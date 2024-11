Nashik Vidhan Sabha Election 2024 : जिल्ह्यात 15 जागांसाठी 196 उमेदवार रिंगणात; विधानसभेच्या लढतीचे चित्र स्पष्ट

नाशिक : विधानसभा निवडणुकीत अर्ज माघारीनंतर जिल्ह्यातील १५ मतदारसंघांत १९६ उमेदवार रिंगणात राहिले आहेत. माघारीपूर्वी ३३७ जणांचे अर्ज शिल्लक होते, त्यांपैकी १४१ जणांनी सोमवारी (ता. ४) अर्ज मागे घेतल्यानंतर लढतींचे चित्र स्पष्ट झाले. त्यात नांदगाव, मालेगाव बाह्य, देवळाली, इगतपुरी व चांदवडला बंडखोरी झाल्याने या ठिकाणची चुरस वाढली आहे. अर्ज मागे घेण्यासाठी सोमवारी प्रमुख पक्षांच्या उमेदवारांनी बंडखोरांच्या मनधरणीचे प्रयत्न केले. (196 candidates for 15 seats in district the picture of assembly fight is clear )