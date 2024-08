Nashik News :..अन् दिव्यांगांच्या चेहऱ्यावर फुलले हसू! जिल्ह्यातील 251 गरजूंना मोफत मिळाले 400 कृत्रिम अवयव

Nashik News : जिल्हाभरातील गरजू २५१ दिव्यांग व्यक्तींना ४०० कृत्रिम अवयव विनामूल्य बसवून देण्यात आले. श्री महावीर धर्मार्थ दवाखाना संचालित आरएमडी हॉस्पिटल येथे शनिवारी (ता.१७) सकाळी या शिबिराचे उद्घाटन राजेंद्र भंडारी यांच्या हस्ते झाले. (251 needy disabled people of district got 400 artificial organs free of cost)