Shravan 2024 : श्रावण महिन्‍याच्‍या तिसऱ्या सोमवारी त्र्यंबकेश्‍वरला ब्रह्मगिरी प्रदक्षिणेसाठी दाखल होणाऱ्या भाविकांच्‍या सोयीसाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातर्फे २७० जादा बसगाड्यांचे नियोजन महामंडळाने आखले आहे. यापैकी १९० बसगाड्या नाशिकच्‍या नवीन सीबीएस बसस्‍थानकाहून सुटतील. तर ५० गाड्या खंबाळे येथून सोडल्‍या जातील. संपूर्ण श्रावण महिना त्र्यंबकेश्‍वरला भाविकांची वर्दळ असते. (270 Jadabus of ST on third Shravan Monday )