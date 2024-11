Vidhan Sabha Election:...म्हणून 3 अपत्य असलेले उमेदवार विधानसभेच्या रिंगणात; स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नियम विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीत गैरलागू

नाशिक : महाराष्ट्रातील कुठल्याही व्यक्तीस तीन अपत्ये असल्यास त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढविता येत नाही. मात्र, ही व्यक्ती विधानसभा व लोकसभेची निवडणूक लढवू शकते, यामागील प्रमुख कारण म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे नियम व अटी या महाराष्ट्र सरकारने लागू केले आहेत. त्यामुळे या नियमांची व्याप्ती राज्यापर्यंत मर्यादित आहे; तर लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीसंदर्भातील कायद्यांची घटनेत तरतूद असून, केंद्र सरकार व भारत निवडणूक आयोग त्याची अंमलबजावणी करते. (3 Candidates with children in Assembly Rules in Local Self Government bodies are not applicable in Assembly Lok Sabha elections )