Nashik Assembly Constituency : तब्बल 47 वर्षांनी वाढले 3 मतदारसंघ; 2009 मध्ये नाशिक शहराच्या विभाजनातून निर्मिती

किरण कवडे ः सकाळ वृत्तसेवा

नाशिक : राज्यातील विधानसभेच्या १९६२ च्या पहिल्या निवडणुकीत जिल्ह्यात १२ विधानसभा मतदारसंघ असताना तब्बल ४७ वर्षांनंतर तीन मतदारसंघांची वाढ झाली. मध्यंतराच्या काळात थोड्या फार प्रमाणात मतदारसंघांच्या संख्येत व रचनेत बदल झाले. परंतु, परिसीमन आयोगाने सर्वांत मोठा बदल २००९ मध्ये केला आणि शहरातील नाशिक पूर्व, मध्य व पश्‍चिम असे तीन मतदारसंघ तयार झाले. लोकसंख्येच्या आधारे मतदारसंघांची पुनर्रचना करताना जनगणनेचा आधार घेतला जातो. (3 constituencies formed after 47 years of bifurcation of city in 2009 )