Nashik Agriculture : जिल्ह्यातील 30 मंडळे सरासरीच्या शतकापासून वंचित; अर्धा डझन मंडळात द्विशतक

येवला : पावसाळ्याच्या सरतेशेवटी जिल्ह्यात सर्वदूर वरूणराजाने कृपा केल्याने रब्बीचा आशावाद जागा झाला आहे. असे असले तरी पावसाच्या धरासोडपणामुळे जिल्ह्यातील १६४ मंडळांपैकी ३० मंडळे वार्षिक सरासरीची शंभरी गाठू शकलेले नाही. या मंडळात सध्याचा हंगाम निघेल पण पुढे काय? अशी परिस्थिती आहे, तर सुमारे सात ते दहा मंडळात धो-धो पडून पावसाने द्विशतक गाठले आहे. (30 mandals in district are deprived of an average century with double centuries in half dozen mandals )