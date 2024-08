Nashik Dengue Update : ऑगस्टमध्ये शहरात डेंगीचे 304 नवीन रुग्ण! बाधितांचा आकडा 880 वर; जुलैची आकडेवारी सर्वाधिक

Nashik Dengue Update : शहरात डेंगीचा उद्रेक वाढला असून, ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या तीन आठवड्यात ३०४ नवीन रुग्णांची भर पडली आहे. बाधितांचा आकडा ८८० वर पोचला असून, दोन वर्षांपूर्वीचा डेंगी बाधितांचा विक्रम या वर्षी मोडला जाण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. (304 new cases of dengue in the city)