Nashik Crime : दुगावला कारमधून 33 लाखांची रोकड जप्त; तालुका पोलिसांची कारवाई

Nashik Taluka Police Station Inspector Satyajit Amle and team along with the seized cash. esakal

Copied नाशिक : तालुका पोलिसांनी दुगाव येथे बुधवारी (ता. ६) मध्यरात्री कारमधून ३३ लाखांची रोकड जप्त केली. रोकडचा तपशील न देता आल्याने पोलिसांनी दोघांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले असून, त्याची माहिती निवडणूक कक्षाला दिली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहर-जिल्ह्यात स्थिर सर्वेक्षण पथकांचे पॉइंट निश्चित केले आहेत. तेथे वाहनांची कसून तपासणी केली जात आहे. (33 lakh cash seized from car in Dugaon Taluka police action ) Loading content, please wait...