Nashik News : मंत्री छगन भुजबळ यांच्या विशेष प्रयत्नांतून येवला मतदारसंघात जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेतून ६ कोटी ७० लाख रुपयांची ३५ रस्त्यांची कामे मंजूर करण्यात आली आहे. यामुळे मतदारसंघातील नागरिकांना दळणवळणाच्या दर्जेदार सुविधा उपलब्ध होणार आहे. (35 roads will be improved out of 7 crores to solve problem )