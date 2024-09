नाशिक : महापालिका क्षेत्रातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये अकरावी प्रवेशासाठी पाचव्‍या विशेष फेरीची यादी मंगळवारी (ता.१०) प्रसिद्ध झाली. नियमित विद्यार्थ्यांसह एटीकेटी सूत्रानुसार प्रवेशास पात्र विद्यार्थ्यांचाही या फेरीत सहभाग होता. यादीतून ३६४ विद्यार्थ्यांची निवड झाली असून, त्‍यांना प्रवेशासाठी शनिवार (ता.१४) पर्यंत मुदत उपलब्‍ध असणार आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी अकरावी प्रवेशाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्‍यात आहे. महापालिका क्षेत्रातील कनिष्ठ महाविद्यालयांत प्रवेशासाठी केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया राबविली जात आहे. (364 students chance for admission in 11th fifth special round )