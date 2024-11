नाशिक : विधानसभा निवडणुकीत प्रत्येक मतदारसंघातील लढती निश्‍चित झाल्यावर आता प्रचाराचा ज्वर वाढला आहे. एलईडी स्क्रीन, सभांसाठी मैदाने, प्रचाराच्या विविध प्रकारच्या गाड्यांच्या परवानगीसाठी एकूण ४१५ अर्ज दाखल झाले. पुढील दोन आठवडे आरोप-प्रत्यारोपांचा धुरळा अधिक उडालेला दिसेल. उमेदवारांना ४० लाख रुपयांच्या आत प्रचाराचा संपूर्ण खर्च करणे बंधनकारक आहे. (415 application for permission are highest in West while lowest in Deolali )