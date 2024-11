Nashik Vidhan Sabha Election: शहरातील महत्वाचे केंद्र महिलांच्या हाती; जिल्ह्यात 45 मतदान केंद्र ‘पिंक’ तर, 15 दिव्यांग केंद्र

नाशिक : जिल्ह्यातील १५ विधानसभा मतदारसंघात प्रत्येकी तीन याप्रमाणे ४५ मतदान केंद्राचे कामकाज फक्त महिला कर्मचारी सांभाळणार आहेत. तर १५ ठिकाणी दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून हे काम पूर्ण केले जाणार आहे. यात शहरातील महत्त्वाची केंद्र ही महिलांच्या हाती असणार आहे. विधानसभा निवडणुकीसाठी येत्या बुधवारी (ता.२०) मतदान होत आहे. (45 polling stations in district are in hands of women while 15 polling stations for disabled are in hands of women )