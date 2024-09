Nashik Anganwadi News : जिल्ह्यात 456 अंगणवाड्यांना मिळेना हक्काचे अंगण! यंदा 119 अंगणवाड्यांना मिळणार इमारती

Nashik Anganwadi News : विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची सुरुवात अंगणवाड्यांपासून होते. जिल्ह्यात पाच हजार ११५ अंगणवाड्या असून, त्यांपैकी चार हजार ६५९ अंगणवाड्यांना स्वइमारती आहेत. मात्र, ४५६ अंगणवाड्यांना अद्यापही इमारती नसल्याचे समोर आले आहे. विशेषतः अंगणवाड्यांना जागा नसल्याने बांधकामांना खीळ बसली आहे. (This year 119 Anganwadis will get buildings)