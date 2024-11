Sharad Pawar in Nashik : शरद पवारांच्या जिल्ह्यात मंगळवारी 6 प्रचारसभा

नाशिक : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार दोन दिवस जिल्हा दौऱ्यावर येत असून, त्यांच्या उपस्थितीत जिल्हाभरात महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी सभा होतील. मंगळवारी (ता. १२) पवार यांच्या उपस्थितीत कळवण, दिंडोरी, निफाड, येवला, सिन्नर व नाशिक शहरातील आडगाव परिसरात सभा होणार आहे. मंगळवारी रात्री ते नाशिक मुक्कामी असतील. (6 campaign meeting in Sharad Pawar district on Tuesday )