Nashik Assembly Election : 6 विधानसभांत महिला मतदार ठरणार निर्णायक; पुरुषांच्या तुलनेत 10 हजारांपेक्षा कमी

Nashik Assembly Election : येत्या दोन महिन्यांनी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत सहा मतदारसंघांमध्ये महिला मतदार निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे. पुरुषांच्या तुलनेत दहा हजारांपेक्षाही कमी संख्या असल्याने या मतदारसंघाची मदार महिलांच्या खांद्यावरच राहणार असल्याचे दिसून येते. विधानसभा निवडणुकीची अंतिम मतदारयादी जाहीर झाली आहे. जिल्ह्यातील एकूण १५ विधानसभा मतदारसंघांत ४९ लाख ८२ हजार ४९० मतदार आहेत. (6 Vidhan Sabha women voters will be decisive compared to men less than 10 thousand )