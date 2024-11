Nashik Fraud Crime : बंदुकीचा धाकाने विवाहितेचा शारिरीक छळ करून बँक खात्यावरील 75 लाखाची फसवणूक

सातपूर : गंगापूर रोडवरील उच्चभ्रु लोकवस्तीत राहत आसलेल्या पत्नीचा मानसीक व शारीरिक छळ करत बंदुकीचा धाक दाखवून सुमारे 75 लाख रूपयाला लुटल्याची घटना समोर आली असून या प्रकरणी गंगापूर पोलिस ठाण्यात पती आदीत्य कासार सह कुटूंबीयावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (75 lakh fraud on bank account by physically torturing married woman at gunpoint )