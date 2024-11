Nashik News : जिल्ह्यात पावणेदोन कोटींची रोकड जप्त; प्रशासनाकडून 8 कोटी 29 लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत

नाशिक : विधानसभेसाठी मतदानाला अकरा दिवस उरलेले असताना मतदारांना प्रलोभनासाठी विविध फंडे अवलंबले जात आहेत. रोकड तसेच मद्य, ड्रग्जच्‍या वापरासोबतच मतदारांवर प्रभाव पाडण्यासाठी विविध वितरणासाठी वाहतूक होणाऱ्या वस्‍तू जिल्‍हा प्रशासनाने हस्‍तगत केल्‍या आहेत. जिल्ह्यात शनिवार (ता.९) पर्यंत एक कोटी ७७ लाख ०३ हजार रुपये रोख रक्‍कमेसह एकूण ८ कोटी २९ लाख ७१ हजार रुपयांचा मुद्देमाल हस्‍तगत केलेला आहे. यासंदर्भात जिल्‍हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्‍हाधिकारी जलज शर्मा यांनी शनिवारी (ता.९) माहिती दिली. (8 crore 29 lakhs worth of cash was seized from administration in district )