Nashik News : नाशिक-कळवण महामार्गालगतच्या तळेगाव दिंडोरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात अत्यावश्यक रुग्ण पोहचल्यानंतर तेथे दोन्ही वैद्यकीय अधिकारी हजर नसल्याचा प्रकार सोमवारी (ता. १९) घडल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. कर्मचाऱ्‍यांची अनुपस्थिती, बेशिस्त वर्तणूक यामुळे हे प्राथमिक आरोग्य केंद्र चर्चेचा ठरले आहे. त्यातच आता वैद्यकीय अधिकारी देखील उपस्थित राहत नसल्याने आरोग्य केंद्राला कुणी वाली आहे की नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. (Absence of staff at primary health center of talegaon )