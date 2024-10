Nashik Accident : कुत्रे आडवे आल्याने दुचाकीस्वाराचा मृत्यु; संभाजीनगर रोडवरील घटना

नाशिक : जत्रा हॉटेलकडून नाशिकरोडकडे दुचाकीने जात असताना संभाजीनगर रोडवर दुचाकीसमोर अचानक कुत्रे आडवे आले असता झालेल्या अपघातात दुचाकीस्वार गंभीररित्या जखमी झाला. मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यु झाला असून, याप्रकरणी स्वत:च्या मृत्युस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी आडगाव पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Nashik Accident Bike rider dies after being run over by dog incident on Sambhaji Nagar road)