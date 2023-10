Nashik Accident News: नवीन कसारा घाटात 10 जखमी; मुंबईला जाणाऱ्या खासगी बसचा अपघात

इगतपुरी शहर : मुंबईला होणाऱ्या शिंदे गटाच्या शिवसेना दसरा मेळाव्याला यवतमाळहून मुंबईला जाणारी खासगी बस नवीन कसारा घाटात मंगळवारी (ता. २४) दुपारी दीडच्या सुमारास बंद पडलेल्या वाहनांवर आदळल्याने मोठा अपघात झाला. यात दहा प्रवासी जखमी झाले आहेत. (Nashik Accident News 10 Injured in New Kasara Ghat Accident of private bus going to Mumbai)

ट्रक (सीजी ०४, जेडी ९२०५) थांबला होता. तिच्या मागे पिक-अप (एमएच ०४, एलई ०२३१) येऊन थांबले. ब्रेक फेल असलेली बस (एमएच ०४, एफके ०३९९) ट्रक आणि पिक-अपवर येऊन धडकली. त्यात बसमधील आठ प्रवासी किरकोळ, तर दोन गंभीर जखमी झाले आहेत.

जखमींना कसारा ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. ही बस मुंबईला दसरा मेळाव्यास जात होती. घोटीचे महामार्ग पोलिस केंद्र, रूट पेट्रोलिंग, आपत्ती व्यवस्थापन टीमच्या कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ घटनास्थळी दाखल होत जखमींना जगतगुरू नरेंद्राचार्य महाराज संस्थानच्या व टोल प्लाझाच्या रुग्णवाहिकेतून इगतपुरी ग्रामीण रुग्णालय आणि कसारा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले.

या अपघातात शम्मा वेद (वय ३५), सना शेख (१४, घाटाजी, यवतमाळ), रुबीना शेख वय (३८) परविन बानू कलीम शेख (३५), आसमा शेख जुबेर (२५), सदर उबेद खान (१६), हसीना शेख इक्बाल (५०, सर्व रा. यवतमाळ) जखमी झाले आहेत.

महामार्ग सुरक्षा पोलिस अधिकारी हरी राऊत, साहेबराव पवार, पोलिस पथक व रुग्णवाहिकाचालक कैलास गतीर, मुंबई-नाशिक एक्स्प्रेसवेचे रूट पेट्रोलिंग अधिकारी रवी देहाडे, सहकारी दीपक मावरिया, सचिन भडांगे, संदीप म्हसणे, भाऊ पासलकर, सुदाम शिंदे आदींनी मदतकार्य केले.