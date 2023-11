Nashik Accident News: ट्रॉलीसह ट्रॅक उलटून चालक ठार

By

सोग्रस : कुंदलगाव शिवारात मनमाड-मालेगाव रस्त्यावर ट्रॅक्टरसमोर कंटेनर आल्याने ट्रॅक्टरचालकाचे नियंत्रण सुटून ट्रॅक्टर ट्रॉलीसह रस्त्याच्या खाली जाऊन झालेल्या अपघातात ट्रॅक्टरचालकाचा मृत्यू झाला. (Nashik Accident News Driver killed after overturning track with trolley at sogras)

अविनाश प्रभाकर बर्डे (रा. नगरसूल, ता. येवला) हे ट्रॅक्टर (एमएच १२, जेएन ५७९८) व त्यास पाठीमागे जोडलेल्या दोन ट्रॉल्यांसह मनमाड-मालेगाव रोडने मालेगावकडे जात होते. त्यावेळी कुंदलगाव शिवारात मालेगावकडून कंटेनर समोर आल्याने ट्रॅक्टरचालक बर्डे यांचे ट्रॅक्टरवरील नियंत्रण सुटले.

ट्रॅक्टर ट्रॉलीसह रस्त्याच्या खाली जाऊन उलटला. या अपघातात ट्रॅक्टरचालक अविनाश बर्डे यांचा मृत्यू झाला. घटनेबाबत अनिल पवार (नारायणगाव, जुन्नर) यांनी चांदवड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. ट्रॅक्टरचालकाविरुद्ध अपघाताचा गुन्हा दाखल झाला असून, पोलिस कर्मचारी अशोक पवार तपास करीत आहेत.