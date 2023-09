Nashik Accident News : मुंबई-आग्रा महामार्गावरील उड्डाणपुलाच्या उतारावर सोळा टायर ट्रक चालकानेही कारला वाचविण्यासाठी ब्रेक दाबला आणि ट्रक पलटी झाला. अपघात रविवारी (ता. १०) पहाटे सहा वाजेच्या सुमारास आडगाव येथील हिंदुस्थान पेट्रोल पंपासमोर घडला.

उड्डाणपुलाच्या उतारावरच ट्रक उलटल्याने झाल्याने सुमारे आठ तास उड्डाणपूलावरची वाहतूक खोळंबली. त्यामुळे बळी मंदिर चौकात पुलावरची वाहतूक उतरवल्याने सर्व्हिस रोडवर अतिरिक्त ताण पडला.

या अपघातामुळे उड्डाणपुलावर लांबच्या लांब वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. (Nashik Accident News traffic on highway disrupted as truck overturned Blockage of vehicles going to Malegaon)

मुंबई-आग्रा महामार्गावरील उड्डाणपुलावरून नाशिककडून मालेगावच्या दिशेने फायबर प्लॅस्टिकच्या गोण्यांनी भरलेला सोळा टायर ट्रक (एमपी ०९ एचएच ४५७१) जात होता. आडगाव येथील उतारावर ट्रक जात असताना कारने ओव्हरटेक केले.

मात्र काही अंतरावरच कारचालकाने अचानक ब्रेक दाबल्याने ट्रकचालकाने कारला वाचविण्याच्या प्रयत्नात ब्रेक दाबला. त्यामुळे गोण्यांनी गच्च भरलेला ट्रक उतारावर उलटला. यामुळे ट्रकमधील गोण्या रस्त्यावर पसरल्या तर ट्रक पलटी झाल्याने पाठीमागून येणारी वाहतूक खोळंबली.

यात ट्रकमधील चालक व क्लीनर किरकोळ जखमी झाले. घटनेची माहिती शहर वाहतूक पोलिस शाखेला कळताच, पंचवटी युनिटचे वाहतूक शाखेचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सुभाष ढवळे, उपनिरीक्षक एस.आर. शिंदे यांच्यासह पोलिस कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. तोपर्यंत उड्डाणपुलावर लांबच्या लांब रांगा लागल्या.

कोणार्कनगर चौकात उड्डाणपुलावरील वाहने उतरू लागले. त्यामुळे पुलाखालील सर्व्हिस रोडवरील वाहतुकीचा अतिरिक्त ताण येऊन कोंडीची समस्या निर्माण झाली. कोंडी सोडविण्यासाठी कोणार्कनगर चौकातील उड्डाणपुलावर वाहतूक रोखून ती वाहतूक खाली उतरविली.

तसेच, बळी मंदिरासमोरून उड्डाणपुलावर जाणारा रस्ता वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला. यामुळे उड्डाण पुलावरील वाहतूक खाली उतरविण्यात आली. यामुळे कोणार्कनगर चौकासमोरील उड्डाणपुलावर, सर्व्हिस रोडवरही वाहनांच्या लांबच्या लांब रांगा लागल्या होत्या.

आठ तास वाहतूक खोळंबली

सकाळी सहा वाजता ट्रक उलटला. यामुळे खोळंबलेली वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी शहर वाहतूक पोलिसांना चार ते पाच तास कसरत करावी लागली. या दरम्यान, ट्रकमधील गोण्या उतरविण्यात आल्या. ट्रकला उचलण्यासाठी क्रेन आणण्यात आली.

दुपारी दोन-अडीचच्या सुमारास रस्ता मोकळा झाला. त्यानंतर वाहनांना कोणार्कनगर समोरील उड्डाणपुलावरून सोडण्यात आले. यादरम्यान सुमारे आठ ते साडेआठ तास वाहतुकीचा खोळंबा झाला होता.

"ट्रक उलटल्याने उड्डाणपुलावर वाहतूक कोंडी झाली होती. ट्रकमधील माल उतरविल्यानंतर क्रेनच्या सहाय्याने ट्रकचा अडथळा बाजूला करण्यात आला. दुपारनंतर वाहतूक सुरळीत करण्यात आली." - सुभाष ढवळे, पोलिस निरीक्षक, शहर वाहतूक शाखा.