Nashik Accident : मौजे सुकेणे शिवारात रेल्वेच्या धडकेत चांदोरी येथील इसम ठार

ओझर : मौजे सुकेणे शिवारात असलेल्या मध्य रेल्वे मार्गावर सुकेणे ते चांदोरी रस्त्यावरील 96 क्रमांकाच्या रेल्वे फाटकाजवळ बुधवारी (२३) पहाटे साडेपांच ते सहा वाजेदरम्यान कुशीनगर एक्सप्रेसची धडक बसल्याने एक इसम जागीच ठार झाला असल्याची माहिती ओझर पोलिसांनी दिली. (youth from Chandori was dead in train collision in Mauje Sukene )