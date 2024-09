Nashik Pandya Hospital Crime : डॉ. पंड्या यांना अटक होणार? जप्त कागदपत्रांनुसार सखोल तपास सुरू

नाशिक : महात्मानगर येथील पंड्या हॉस्पिटलमध्ये विनापरवानगी गर्भपात केंद्र सुरू असल्याचे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या तपासणीतून स्पष्ट झाले असून, या हॉस्पिटलकडे महाराष्ट्र नर्सिंग होम ॲक्टअन्वये परवानाही नसल्याचे समोर आल्याने ७० वर्षीय डॉ. आर.एन. पंड्या यांना याप्रकरणी गंगापूर पोलिसांकडून अटक होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने जप्त केलेली हॉस्पिटलची कागदपत्रे पोलिसांनी तपासाकामी ताब्यात घेत सखोर तपास सुरू केला आहे. (According to seized documents dr Pandya will be arrested )