Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यावर पहिला हप्ता शनिवारी (ता. १७) जमा होत असताना उत्तर महाराष्ट्रातील साडेचार लाख महिलांचे बँक खाते आधार लिंक नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे या महिलांना योजनेपासून वंचित राहावे लागेल. यात नाशिक जिल्ह्यातील एक लाख ४३ हजार ६८३ महिलांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभासाठी राज्यात एक कोटी ३५ लाख महिलांनी अर्ज दाखल केले आहेत. (Account of four lakh ladki bahin yojana is deprived in North Maharashtra )