Nashik News : अखेर आरोपी डॉ. राजपूत पोलिसांच्या जाळ्यात; अनेक धागेदोरे उघडकीस येण्याची शक्यता

Nashik News : भोकरदन शहरातील जालना रोडवरील अमर हॉस्पिटलच्या पाठीमागे एका निर्माणधिन आलिशान इमारतीमध्ये चालत असलेल्या अवैध गर्भलिंग निदान व गर्भपात प्रकरणी जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या पथकाने पथकाने सहा जुलै रोजी दुपारी छापा टाकून कारवाई केली होती. यातील मुख्य आरोपी डॉ.दिलीप सिंग छत्रसिंग राजपूत हा पथक येताच हॉस्पिटलच्या मागच्या दरवाजाने धूम ठोकून पळाला होता. तब्बल ४६ दिवस हा आरोपी पोलिसांना गुंगारा देत होता. (Dr Rajput arrested by police In case of illegal gender diagnosis )