Nashik : सणासुदीनिमित्त शहरात अतिरिक्त पाणीपुरवठा; 3 नोव्हेंबरपर्यंत 600 दशलक्ष लिटरपर्यंत पुरवठा

नाशिक : सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात कमी दाबाने पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारी वाढल्याने त्या पार्श्वभूमीवर पाणीपुरवठा विभागाने पुढील चार दिवस अतिरिक्त पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ६०० दशलक्ष लिटरपर्यंत दररोज पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या गंगापूर, दारणा व मुकणे धरणात यांचा पुरेसा पाणीसाठा आहे. मात्र असे असले तरीही शहरात मोठ्या प्रमाणात पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. (Additional water supply in city due to festival supply up to 600 million liters