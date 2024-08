Nashik Aditya Thackeray : लाडक्या बहिणींना वाढीव पैशांसह सुरक्षाही देऊ; आदित्य ठाकरे यांची घोषणा

Nashik Aditya Thackeray : राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यास लाडक्या बहिणींना पैसे वाढवून देऊच त्याशिवाय सुरक्षा देखील देऊ अशी घोषणा शिवसेना युवा सेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी करताना भ्रष्टाचारमुक्त महाराष्ट्र करण्यासाठी महाविकास आघाडीला साथ देण्याचे आवाहन केले. आदित्य ठाकरे यांच्या उपस्थितीत नाशिकमधून महाराष्ट्र स्वाभिमान सभेला सुरवात झाली यावेळी शिवसैनिकांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. (Aditya Thackeray announcement Beloved sisters will be given security with increased money )