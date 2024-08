While honoring the Maratha Bhushan awardees, the National President of the Maratha Federation Rajendra Kondhare and others. esakal

नाशिक Nashik News : ॲड. आंबेडकरांच्या वक्तव्याचा मराठा महासंघाकडून निषेध; राष्ट्रीय अधिवेशनात ठराव Nashik : ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी मराठा-कुणबी उमेदवारांना निवडून न देण्याच्या वक्तव्याचा अखिल भारतीय मराठा महासंघाने जाहीर निषेध केला.