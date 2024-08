Nashik News : संत गाडगे महाराज पुतळ्याचा वनवास संपुष्टात; तब्बल 18 वर्षांनी चबुतरा बांधण्यास मान्यता

Nashik News : श्री संत गाडगे महाराज स्मारकाच्या जागेत पुतळा उभारण्यासाठी महापालिकेने सन २००६ मध्ये ठराव केलेल्या प्रस्तावाला तब्बल १८ वर्षांनी चालना मिळाली आहे. पुतळ्याच्या चबुतऱ्यासाठी पालिकेने ६४ लाख रुपये खर्चाला मंजुरी दिली आहे. पश्चिम विभागातील प्रभाग क्रमांक १३ मध्ये श्री संत गाडगे महाराज स्मारक उभारण्यात आले आहे. ( After 18 years of exile of Sant Gadge Maharaj statue )