Nashik PESA Morcha : आदिवासी कृती समितीचा पुन्हा एल्गार; पेसा भरती

नाशिक : पेसा कायद्यांतर्गत भरती प्रक्रियेत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना नियुक्तीपत्र दिले जात नसल्याच्या कारणास्तव आदिवासी आयुक्तालयासमोर ठिय्या मांडलेल्या कृती समितीने पुन्हा आंदोलनाचा एल्गार पुकारला आहे. माजी आमदार जे. पी. गावित यांनी सोमवारी (ता.९) राज्यपाल राधाकृष्णन यांची भेट घेत कार्यवाहीसाठी १५ तारखेचा अल्टिमेटम दिला आहे. राज्य शासनाच्या कृषी, शिक्षण, आरोग्य, महसूल यांसह वेगवेगळ्या क्षेत्रात भरती अंतर्गत अनेक आदिवासी उमेदवार नोकरीस पात्र ठरले. (Against protest of Tribal Action Committee for pesa bharti )