Bangladeshi Youth : घुसखोरांना कोलकत्तातून नाशिकला आणणाऱ्या एजंटला अटक; बांगलादेश महिला घुसखोरी

Bangladeshi Youth : पाथर्डी गाव परिसरातून अटक करण्यात आलेल्या बांगलादेशी दोन महिला व एका युवक या तिघांना कोलकत्ता येथून मुंबई व नंतर नाशिक येथे आणणाऱ्या एजंटला नाशिक दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) वसईतून (मुंबई) अटक केली आहे. सदरचा एजंटही मूळचा कोलकत्ताचा असल्याने रोजगाराचे आमिष दाखवून त्याने अनेकांना मुंबईसह राज्यात आणले असावे अशी शक्यता वर्तविली जात आहे. (agent who brought infiltrators from Kolkata was arrested )