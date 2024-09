Nashik NMC News : पीओपी मूर्ती नसेल, तरच परवानगी! महापालिका घेणार गणेश मंडळांकडून लेखी

नाशिक : प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींची (पीओपी) प्रतिष्ठापना करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसारच कारवाई होणार आहे. श्रीगणेश मंडळांना परवानगी देताना त्यांच्याकडून पीओपी मुर्ती प्रतिष्ठापना करणार नसल्याचे लेखी घेतले जाणार आहे. त्या अटीवरच परवानगी दिली जाणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. (municipality will take letter from Ganesh Mandal)