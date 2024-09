नाशिक : मेळा बसस्थानकाचे उद्घाटन होऊन अवघे काही महिने उलटले असताना, या बसपोर्टवर आत्तापासून सुविधांच्‍या नावाने बोंबाबोंब सुरु झाली आहे. प्रवाशांसाठीच्‍या प्रवेशद्वारावर गवत वाढले असून, तळमजल्‍यावरील वाहनतळ बंद आहे. केंद्रीभूत वातानुकूलित यंत्रणा प्रभावीपणे काम करत नसल्‍याने प्रवाशांचा पारा थंड करण्यासाठी पर्यायी मार्गाची व्‍यवस्‍था केली आहे. त्‍यामुळे असुविधांचे मेळा बसस्‍थानक असे म्‍हणण्याची वेळ प्रवाशांवर आली आहे. (An empire of filth at modern busport bombed in name of convenience )