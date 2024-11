Nashik Fraud Crime: रेल्वेतील लॉन्ड्री कंत्राटाच्या नावाखाली 36 लाखांना गंडा; तोतया आयपीएस मिश्रावर आणखी एक गुन्हा दाखल

नाशिक : आयपीएस अधिकारी असल्याचा बनाव करून फसवणूक करणाऱ्या मिश्रावर आणखी एक फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. यावेळी त्याने शहरातील एका लॉन्ड्री व्यावसायिकाला रेल्वेच्या लॉन्ड्रीचे कंत्राट देण्याचे आमिष दाखवून ३६ लाखांचा गंडा घातला. व्यावसायिकाने पैशांची मागणी केली असता तोतया मिश्राने त्यास जीवे ठार मारण्याची धमकी दिली. याप्रकरणी अंबड पोलिसात गुन्हा दाखल झाला आहे. (Another case filed against IPS Mishra for embezzling 36 lakhs in name of railway laundry contract )