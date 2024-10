म्हसरूळ : परतीच्या पावसाने मखमलाबाद, म्हसरूळ या भागातील शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. दोन दिवस विजेच्या कडकडाटासह वेगवान वारे आणि पावसाने खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. म्हसरूळ, मखमलाबाद परिसरातील टोमॅटो पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतात तलावाचे स्वरूप आले होते. पिंगळे मळा, दराडे मळा, सुळवाडी, मातोरी आदी भागात जोरदार पाऊस होऊन प्रचंड नुकसान आले आहे. त्यामुळे परिसरातील शेतकरी भयभीत झाला आहे. (appearance of lake in field of tomato crop destroyed by rain in Makhmalabad Mhasrul area )