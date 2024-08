Nashik Vehicles New Number Series : वाहनांसाठी नवीन मालिका पसंतीक्रमांसाठी अर्जाची संधी

Nashik News : प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने परिवहन संवर्गातील वाहनांसाठी (एमएच- १५- जेए) ही नवीन मालिका सुरू केली आहे. याअंतर्गत आकर्षक व पसंतीच्या नोंदणी क्रमांकासाठी शुक्रवारी (ता.१६) सकाळी साडेदहा ते दुपारी अडीच दरम्‍यान इच्छुकांना अर्ज सादर करता येतील. (Application Opportunity for New Series for Vehicles)