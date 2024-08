Nashik ZP News : जिल्हा परिषदेच्या विविध पदांच्या नियुक्तीस मान्यता

Nashik ZP News : जिल्हा निवड समिती तथा जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील आठसदस्यीय जिल्हा निवड समितीची बैठक होऊन परिषदेकडील सात संवर्गांच्या झालेल्या परीक्षेतील अंतिम गुणवत्ता यादी व अंतिम प्रतीक्षा यादीस मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार अंतिम गुणवत्ता यादीतील उमेदवारांना नियुक्ती देण्याबाबत शर्मा यांनी जिल्हा परिषदेस आदेश दिले आहेत. (Approval of appointment of various posts of Zilla Parishad )