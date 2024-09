Nashik: कला शाखेच्या विद्यार्थ्यांना आता 8 विषय अन्‌ प्रात्यक्षिकही! नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार वाणिज्य, विज्ञान शाखेचाही एक विषय

Nashik : नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण यंदापासून महाविद्यालय स्तरावर लागू झाले असून, कला मानवविद्या शाखेत मोठे बदल झाले आहेत. आता कला शाखेतील विषयांनाही प्रात्यक्षिक असेल. शिवाय, सहाऐवजी आता आठ विषय विद्यार्थ्यांना निवडावे लागणार असून, यात वाणिज्य, विज्ञान व इतर शाखांतील एक विषय निवडता येईल. काही सोपे, काही अवघड असे नव्या धोरणाचे स्वरूप असले तरी प्रात्यक्षिकांमुळे विद्यार्थ्यांचे गुण नक्कीच वाढणार आहेत. (Arts students now have 8 subjects with practical )