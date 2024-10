Nashik Vidhan Sabha Election 2024 : महायुतीचे इच्छुक अजूनही वेटिंगवरच; ‘नाशिक मध्य’चा तिढा सुटता सुटेना

नाशिक : विधानसभेच्या शिक मध्य मतदारसंघामध्ये महायुतीकडून अद्याप उमेदवारी जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे इच्छुकांची घालमेल वाढली असून, अध्यापही विद्यमान आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांना वेटिंगवर ठेवण्यात आल्याने या जागेबद्दल महायुतीमध्ये तर्कवितर्क लावले जात आहेत. नाशिक जिल्ह्यात भाजपच्या वाट्याला पाच विधानसभा मतदारसंघ आलेले आहेत. त्यात नाशिक पूर्व, नाशिक पश्चिम, नाशिक मध्य, चांदवड-देवळा व बागलाण या मतदारसंघांचा समावेश होतो. (aspirants of Mahayuti are still waiting and crack of Nashik central cannot be resolved )