Nashik News : अल्पवयीन मुलाचा फिरस्त्यावर हल्ला; जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू

Nashik News : स्मार्ट रोडवरील एचआरडी सेंटरसमोरील फुटपाथवर फिरस्त्यांमध्ये वाद होऊन अल्पवयीन मुलाने एकाच्या डोक्यात पेव्हर ब्लॉक मारत प्राणघातक हल्ला केला. घटनास्थळी पोलिसांनी धाव घेत गंभीर जखमी फिरस्त्यास तत्काळ जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. त्याची प्रकृती गंभीर आहे. तर पोलिसांनी संशयित अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतले आहे. सरकारवाडा पोलिसांच्या माहितीनुसार, सीबीएस-त्र्यंबकनाका सिग्नल या दरम्यान एचआरटी सेंटर आहे. (Assault of minor on street Treatment started at district hospital )