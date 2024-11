Nashik Vidhan Sabha Election Promotion : प्रचाराला मिळणार केवळ 14 दिवस; कमी कालावधी असल्याने उमेदवारांची कसरत

नाशिक : विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारांच्या अर्ज माघारीनंतर प्रत्येक मतदारसंघातील लढतीचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे मंगळवार (ता. ५) पासून निवडणूक उमेदवारांचा प्रचार सुरू होणार आहे. केवळ १४ दिवसांत प्रत्येक गाव उमेदवारांना पिंजून काढावे लागणार आहे. या कालावधीत दोनच रविवार मिळणार आहेत. त्यामुळे मतदारांपर्यंत पोचण्यासाठी उमेदवारांना मोठी कसरत करावी लागणार आहे. ऐन दिवाळीत विधानसभा निवडणूक आली आहे. (assembly election only 14 days will be available for campaigning candidates )