नाशिक : जिल्ह्यातील सर्वाधिक मतदार असलेल्या नाशिक पश्‍चिम मतदारसंघात माकपचे उमेदवार डॉ. डी. एल. कराड, भाजपचे बंडखोर शशिकांत जाधव व दिलीपकुमार भामरे, अपक्ष उमेदवार करण गायकर यांनी माघार घेतल्याने आता येथे चौरंगी लढत रंगणार आहे. माघारीअंती १५ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्याने मंगळवारपासून प्रचाराचा जोर वाढेल. दरम्यान, माघारीची प्रक्रिया संपताच नोंदणीकृत पक्षांसह अपक्ष उमेदवारांना निवडणूक चिन्हाचे वाटप करण्यात आले. (With withdrawal of independent candidates Karan Gaikar now four way fight will take place )