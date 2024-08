Nashik News : अवधूत कॉलनी समस्यांच्या विळख्यात; रस्त्याची दुरवस्था

Nashik News : पंचवटीतील प्रभाग तीनमधील मेरी रासबिहारी लिंक रोडवरील अवधूत कॉलनीत रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई सामना परिसरातील नागरिकांना करावी लागत आहे. याकडे प्रशासनाने लक्ष केंद्रित करीत सदर समस्येचे निराकरण करावे, अशी मागणी नागरिकांकडून जोर धरू लागली आहे. अवधूत कॉलनीत शेकडो रहिवासी वास्तव्यास आहे. गेल्या दहा वर्षात रस्त्यांचे साधे खडीकरणदेखील झालेले नाही. (Avdhut Colony is in state of disrepair of road )