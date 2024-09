Traffic Route Change: भद्रकाली, नाशिकरोडला उद्याला असेल वाहतूक मार्गात बदल; जुलूस, मिरवणूकीच्या पार्श्वभूमीवर नियोजन

नाशिक : येत्या सोमवारी (ता. १६) मुस्लिम बांधवांचा ईद-ए-मिलाद सण असून, यानिमित्ताने शहरातील भद्रकाली व नाशिकरोड या परिसरात जुलूस मिरवणूक काढण्यात येणार आहे. या जुलूसमुळे वाहतुकीचा कोंडी टाळण्यासाठी वाहतूक मार्गांमध्ये बदल करण्यात आले असून, तशी अधिसूचना वाहतूक शाखेचे उपायुक्त चंद्रकांत खांडवी यांनी जारी केली आहे. (Bhadrakali Nashik Road will have change in traffic route tomorrow)