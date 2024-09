Nashik Accident News : भरधाव कारच्या धडकेत दुचाकीस्वार युवक ठार; आडगाव शिवारातील घटना

नाशिक : मुंबई-आग्रा महामार्गावरील आडगाव शिवारातील ट्रक टर्मिनलजवळ रस्त्याच्या कडेला थांबलेल्या दुचाकीस्वाराला धडक दिल्यानंतर भरधाव वेगातील कारने ट्रकला पाठीमागून ठोकले. या भीषण अपघातामध्ये दुचाकीस्वार जागीच ठार झाला तर, ट्रकला धडक दिल्याने कारमधील दाम्पत्य जखमी झाल्याची घटना घडली आहे. याप्रकरणी संशयित कारचालकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Bike rider died in collision with speeding car in Adgaon )