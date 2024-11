Nashik News : मांजामुळे गळा चिरून दुचाकीस्वाराचा मृत्यू; महामार्गावरील ओझरची घटना

ओझर : येथील मुंबई-आग्रा महामार्गावर गडाख कार्नर समोरील उड्डाणपुलावरून नाशिककडे जाणाऱ्या एका दुचाकीस्वाराच्या गळ्याला पतंगाचा मांजा लागून त्याच्या गळ्याला गंभीर दुखापत होऊन जखमी झाल्याने जागीच मृत्यू झाला. (Bike rider dies after throat slit due to manja incident on ozar highway )