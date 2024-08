नाशिक : शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे कमी करण्याचा निर्णय घेतलेला असताना त्यात मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) यांच्या कामाचा उल्लेख न केल्यामुळे शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. (BLO work academic or non academic Question of teachers unions)