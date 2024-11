किरण कवडे : सकाळ वृत्तसेवा

नाशिक : प्रेमात आणि युद्धात सर्व काही माफ समजले जाते. पण, राजकारणही आता त्यात समाविष्ट झाले असून, जिल्ह्यात तीन ठिकाणी रक्ताच्या नात्यातील सख्ये भाऊ-बहीण एकमेकांच्या विरोधात निवडणूक लढवत आहेत. कौटुंबिक लढतीमुळे नातेसंबंधातील मतदारांची यामुळे कोंडी झाल्याचे दिसते. ऐन दिवाळीतच नात्यांमध्ये ‘फटाके’ फुटल्याने विजयाची माळ कुणाच्या गळ्यात पडते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. लोकसभा निवडणुकीत बारामतीमध्ये सुप्रिया सुळे यांच्याविरोधात त्यांच्या भावजयी सुनेत्रा पवार यांनी निवडणूक लढवली. (Blood relatives fight in 3 places in district Nashik West and in Chandwad brother against brother )