Nashik Crime : नांदगावच्या बेपत्ता युवकाचा नाशिकमध्ये आढळला मृतदेह; कचरा डेपो परिसरात दगडाने ठेचून खून

नाशिक : मुंबई-आग्रा महामार्गालगत असलेल्या कचरा डेपो परिसरात ३१ वर्षीय युवकाचा दगडाने ठेचून खून केलेल्या अवस्थेतील मृतदेह आढळून आला आहे. इंदिरानगर पोलिसांत अज्ञात संशयिताविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, मृत युवक नांदगावचा असल्याचे उघडकीस आले. योगेश बत्तासे (वय ३१, रा. नांदगाव, जि. नाशिक) असे युवकाचे नाव असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. (body of missing youth of Nandgaon was found in city)